В пятницу в здании Латвийского Радио по причине задымления пришлось проводить эвакуацию персонала, а также прерывать эфиры. Пожар был локализован на восьми квадратных метрах, а у радио требуют отчета о том, почему вещание не возобновлялось так долго.

В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что получили вызов на Домскую площадь. Это произошло в 13:31. В 15:39 пожар был локализован на восьми квадратных метрах. Чтобы удостовериться в том, что огонь перестал распространятся, пожарные демонтировали внутреннюю стену и проверили перекрытия термокамерой.

Как сообщил порталу Delfi продюсер Латвийского радио 5 Томс Путниньш, судя по всему, горела 3-я студия, которую сейчас ремонтируют. Причина возгорания неизвестна.

Из здания было эвакуировано более 100 человек, позднее части из них, работающих в безопасной части здания, разрешили вернуться на рабочее место.

Подробные комментарии о ситуации на месте происшествия ГПСС предоставит позже.

Sadūmojuma dēļ Latvijas Radio šobrīd notiek darbinieku evakuācija. Ētera raidījumi pārtraukti līdz drošai pārraižu atsākšanai. Informācija sekos. — Latvijas Radio (@LatvijasRadio) January 5, 2024

Из-за пожара было прервано вещание, и Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) собирается просить пояснений, почему оно не возобновлялось так долго. Также будут затребованы объяснения о причинах пожара и о том, как организуется работа радио в чрезвычайных ситуациях.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram