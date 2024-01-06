В пятницу вечером случился пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Резекне, погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Вызов был получен в 17:37. На втором этаже горела квартира, площадь пожара была 20 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек. Спасатели вывели еще одного, а в горящей квартире был обнаружен погибший.

Также в пятницу в 14:13 в VUGD поступил вызов на пожар повышенной сложности с Бабитской волости Марупского края. В здании ангарного типа горела вентиляционная шахта и вентиляционные устройства площадью 50 квадратных метров. В 17:29 пожар был ликвидирован.

В 19:08 пожарные получили вызов в Райскумскую волость Цесисского края. Там на первом этаже двухэтажного жилого дома горели бытовые вещи. Площадь пожара была 20 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных из здания был эвакуирован один человек, который при пожаре пострадал. Пожарные спасли еще одного пострадавшего. Работы по тушению закончились в 21:12.

В 1:35 поступил вызов в Ливани, где открытым огнем горел двухэтажных жилой дом. Площадь пожара была 170 квадратных метров. В 4:47 пожар локализовали, но работы продолжались еще утром.

Также спасатели получили ряд вызовов на дорожные происшествия. В большинстве случаев людям удавалось выбраться из попавших в аварию машин самостоятельно до прибытия спасателей. На одном из вызовов, в Марупской волости Марупского края, где столкнулись легковой и грузовой автомобили, одного из пострадавших пришлось извлекать с помощью гидравлических инструментов. Двое других пострадавших выбрались самостоятельно. В Олайнской волости Олайнского края также столкнулись грузовик и легковая машина, в аварии было двое пострадавших, их передали медикам.

Всего за сутки в VUGD поступило 52 вызова — 10 на пожары, 33 на спасательные работы, девять ложных вызовов.

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