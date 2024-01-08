В грузовом поезде на латвийско-белорусской границе обнаружилось 67 300 контрабандных сигарет, сообщает Таможенное управление Службы госдоходов.

5 января таможенники при сканировании поезда заподозрили провоз незадекларированных товаров. В нескольких вагонов рентген показал несколько подозрительных мест. Это были тайники. Среди груза с гранулами, произведенных из остатков зерновых, было спрятано 3360 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками — всего 48 пачек.