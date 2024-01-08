5 января таможенники при сканировании поезда заподозрили провоз незадекларированных товаров. В нескольких вагонов рентген показал несколько подозрительных мест. Это были тайники. Среди груза с гранулами, произведенных из остатков зерновых, было спрятано 3360 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками — всего 48 пачек.
Государственному бюджету нанесен урон в размере 13 700 евро. Материалы переданы налоговой полиции для начала уголовного процесса.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь