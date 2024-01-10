В связи с начатыми уголовными процессами полиция выясняет личность человека, изображенного на снимках (возможно, это несколько человек).
В случае, если вы узнали человека на фотографии, полиция просит сообщить об этом по телефону 67086471, 67085980 или 110, либо написав на электронную почту anastasija.bahtjukova@riga.vp.gov.lv.
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