В Рижском Северном управлении Рижского регионального управления Госполиции начато несколько уголовных процессов о мошенничестве и незаконном использовании чужих платежных средств. В связи с этим Госполиция просит помощи жителей в розыске злоумышленника, сообщили порталу Delfi стражи порядка.

В связи с начатыми уголовными процессами полиция выясняет личность человека, изображенного на снимках (возможно, это несколько человек).

В случае, если вы узнали человека на фотографии, полиция просит сообщить об этом по телефону 67086471, 67085980 или 110, либо написав на электронную почту anastasija.bahtjukova@riga.vp.gov.lv.

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