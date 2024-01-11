Об обнаружении на морском дне неподалеку от острова Абрука немецкого самолета Транспортный департамент Эстонии сообщил в октябре прошлого года, а к настоящему времени выяснено, что это обломки немецкого транспортного самолета Junkers Ju-52, пишет Saarte Hääl.

Тип самолета подтвердил водолаз Вейкко Хорм, который побывал в рождественские дни на месте обнаружения обломков. Как Хорм рассказал Saarte Hääl, обломки в плохом состоянии — это результат падения и многолетнего траления, но по всей вероятности, ни один дайвер на останках самолета не бывал.

Фюзеляж самолета сильно поврежден и покрыт рыболовными сетями. Потолка кокпита нет, но сохранилась приборная панель с остатками оборудования, а также некоторые приборы управления топливом и гидравликой.

Не исключено, что это разбившийся 20 декабря 1942 года Ju52 с заводским номером 3088. Все находившиеся на борту пропали без вести. По немецким данным, самолет вылетел из аэропорта Риги, на борту находились трое мужчин экипажа и раненые военные в качестве пассажиров.

На германском форуме Forum Der Wehrmacht приводятся имена погибших и сообщается, что большинство пассажиров были отцами с тремя и более детьми, которым на Рождество был предоставлен специальный отпуск. На форуме пишут, что причиной катастрофы могло стать обледенение винта.

Обломки самолетов в водах Эстонии находят крайне редко. В 2021 году в водах близ Хийумаа были обнаружены останки двух Ju-52, а место обломков у Абрука Транспортный департамент установил прошлым летом.

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