В четверг в результате аварии в Краславском крае погиб человек, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

Несчастный случай произошел утром 11 января в Латгале - в волости Андзеле Краславского края. По предварительной информации, тракторист пытался вернуться на берег со льда пруда, но трактор перевернулся. В результате инцидента погиб человек. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В целом за минувшие сутки, 11 января, в Латвии зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и десять получили травмы. Шесть пострадавших зарегистрированы в Рижском регионе, по двое - в Латгале и Видземе. Двое из пострадавших были пешеходами.

Вчера полиция остановила семерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии: троих - в Курземе, по два - в Латгале и окрестностях Риги. Все семеро задержанных водителей находились в состоянии настолько сильного опьянения, что им было назначено уголовное наказание, поэтому транспортное средство будет конфисковано или будет возмещена его стоимость.

Вчера на водителей, превышающих скорость, было составлено 109 протоколов: в Рижском регионе оштрафовано 24 водителя, в Видземе - 39, в Земгале - 20, в Латгале - 15, в Курземе - 11 водителей. Еще два водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

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