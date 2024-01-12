Трагический случай в Талсинском крае произошел 11 января. В ГПСС поступила информация, что на озере Сасмакас под лед провалился человек. Прибывшие на место спасатели не увидели мужчину с берега, поэтому обследовали зеро сверху с помощью дрона.
Спасатели обнаружили пострадавшего примерно в 30 метрах от берега, добрались до него, вытащили из воды и доставили на берег, где медики констатировали смерть мужчины.
А в волости Ницас Южно-Курземского края спасатели вытащили со льда реки на берег человека, у которого возникли проблемы со здоровьем.
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