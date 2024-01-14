В латвийские суды поступает все больше уголовных дел о поддержке нелегальных мигрантов, и хотя преступления обвиняемых почти идентичны, судебные приговоры разные, пишет Latvijas Avize.

Латгальский районный суд почти каждый день рассматривает уголовные дела, связанные с поддержкой нелегальных мигрантов — незаконным их перемещением через границу и предоставлением возможности остаться в Латвии. В конце прошлого месяца были оглашены приговоры Евгению Б. и Виктории К., а на этой неделе — Шахриеру Т. и Бахромджону Х.

Житель Екабпилса Евгений Б. обвинялся в незаконном перемещении большого количества лиц через границу Латвии в составе организованной группы. Данное преступление обвиняемый совершил по предварительному сговору с четырьмя другими, пока неустановленными лицами. Евгению было обещано 850 долларов США за то, что он подберет на машине нелегалов в определенном месте на границе с Беларусью и отвезет их в Польшу.

2 октября 2023 года обвиняемый из Андзельской волости Краславского края вывез на автомобиле десять нелегальных иммигрантов. Он должен был отвести их в Акнисте, но добрался только до поселка Кукас Ливанского края, где его задержала полиция.

В суде обвиняемый, уже имевший две судимости, в том числе за убийство, полностью признал свою вину. Прокурор требовал для Евгения лишения свободы на шесть с половиной лет, вместе с неотбытым наказанием — на шесть лет и десять месяцев. Суд постановил, что мужчина проведет в тюрьме четыре года и пять месяцев.

Гражданка Украины Виктория К. 1997 года с начала войны с семьей проживала в Польше. В сентябре 2023 года по указанию некоего Дениса она приехала на границу Латвии и Беларуси на арендованном в Польше автомобиле, где забрала четырех граждан Ирана в Асунской волости Краславского края. Украинке было поручено за вознаграждение отвезти этих лиц в Германию, но в Скайстской волости Краславского края ее остановила полиция.

Виктория также признала свою вину. Прокурор потребовал для нее лишения свободы на два года. Возможно, суд учел тот факт, что у обвиняемой двое несовершеннолетних детей, которые в настоящее время находятся в Польше вместе с матерью Виктории, у которой также двое несовершеннолетних детей. Суд приговорил Викторию к восьми месяцам тюремного заключения.

Гражданин Таджикистана Шахриер Т. имел вид на жительство в Польше. 8 октября 2023 года он на своем автомобиле прибыл в Лудзенский край, где посади в машину пятерых граждан Индии, незаконно пересекших границу Латвии с Россией. Шахриеру нужно было за вознаграждение отвезти этих людей в Литву, но через полчаса в поселке Скую Резекненского края его остановила полиция.

Шахриер заявил в суде, что понятия не имел о том, что нарушает закон. В Латвию он якобы приехал как турист, хотя в его телефоне была обнаружена переписка о перевозке мигрантов. Прокурор требовал для Шахриера лишения свободы на три с половиной года с выдворением из Латвии. Суд приговорил обвиняемого к двум с половиной годам лишения свободы, а также постановил депортировать его из страны после отбытия наказания.

Бахромджон Х., гражданин Узбекистана 2004 года рождения, имеет вид на жительство в Латвии, поскольку числится студентом Рижского технического университета и работает водителем такси. В октябре 2023 года он получил предложение за вознаграждение помочь троим иммигрантам остаться в Латвии. Этих троих пришлось везти от границы с Беларусью до Риги. Позже выяснилось, что нелегальных мигрантов было больше — шестеро. Узбек посадил всех в машину и поехал, но вскоре был задержан сотрудниками Госпогранохраны.

Бахромджон признал свою вину, хотя и утверждал, что не знал о том, что совершает преступление. Прокурор требовал для него лишения свободы на четыре года, но суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

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