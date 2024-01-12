Днем в пятницу, 12 января, метель вызвала хаос на дорогах. В аварию попала даже полицейская машина.
Авария с полицейской машиной произошла около 12:00 на улице Бривибас недалеко от Шмерлиса. Пострадавших не было, кроме полицейской машины в этой аварии было ещё два автомобиля.
Как сообщает LETA, к семи часам вечера полиция получила 125 вызовов на аварии в рижском регионе. Известно, что к 17:00 было 13 аварий с пострадавшими.
Полиция работает в усиленном режиме, в приоритетном порядке выезжая на тяжелые аварии и аварии с пострадавшими.
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