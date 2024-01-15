В Латвии создана уникальная система SOSpro, цель которой — предотвратить ситуации, когда человек потерялся, заблудился в лесу, в городе или оказался в беспомощной ситуации у себя дома. А если это произошло, сделать так, чтобы помощь пришла вовремя.

Автор и разработчик SOSpro — основатель и руководитель организации Bezvests.lv Александр Фаминский.

Трекер разработан в сотрудничестве с Министерством благосостояния и при поддержке финансового учреждения ALTUM.

"За 14 лет деятельности Bezvests.lv, организованы тысячи поисковых операций, и весь этот огромный опыт — понимание причин, почему люди пропадают, и почему их не удалось найти живыми — и привели к созданию системы профилактики пропажи и помощи на дому. Система работает благодаря ряду технологий, в том числе, уникальных. Чтобы помощь пришла вовремя, есть круглосуточный Центр спасения SOSpro", — отмечает Александр Фаминский.

Система SOSpro подходит для людей любого возраста, которым требуется повышенное внимание и уход. SOSpro включает три программы — "Дома", "Телефон" и "В движении".

Программа "Дома" — для тех, кто проживает один, часто остается один и имеет риск оказаться в беспомощном положении, например, упасть. Эта услуга особенно подходит для сениоров и людей, у кого есть проблемы со здоровьем. В помещении и на водонепроницаемом браслете есть кнопка тревоги для связи с Центром спасения SOSpro. Оператор по громкой связи свяжется с человеком и окажет необходимую помощь. Например, вызовет скорую и посредством дистанционного замка откроет бригаде дверь.

Система рассчитана и на ситуации, если человек не может нажать кнопку тревоги, так как обездвижен, потерял сознание и т.д.. Для таких ситуаций есть датчики движения — они программируются с учетом ритма жизни человека, и оператор Центра спасения SOSpro может подключиться по громкой связи.

Услуга "Телефон" — для активных сениоров, которые выходят из дома, пользуются телефоном. Услуга включает в себя специализированный кнопочный телефон и круглосуточную поддержку Центра спасения SOSpro. Локация определяется автоматически.

Услуга "В движении" — уникальный трекер с функцией радиопеленгации для тех, кто не всегда берет с собой телефон, имеет проблемы с памятью или ориентацией в пространстве, у них высокий риск потеряться. Маленький маячок крепится к вещам, которые человек, с наибольшей вероятностью возьмет с собой, когда выйдет из дома. Уникальность трекера в том, что он передает три сигнала — стандартные GPS и GSM, и радиосигнал (устройство можно найти там, где нет зоны). Трекер постоянно передает данные о перемещении и пишет карту. Для определения местоположения трекера не нужно открывать никакие приложения, все работает без участия пользователя.

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