На железнодорожной станции Гамбурга в минувшую субботу задержали 35-летнего гражданина Латвии, который демонстрировал свои оголенные гениталии двум молодым пассажиркам поезда.

По данным немецких СМИ, ЧП произошло в поезде на маршруте Бремен — Гамбург. Сначала 35-летний пассажир сел напротив девушек, расстегнул брюки и обнажил свои гениталии, а затем, как говорится в сообщении полиции, "начал ими манипулировать на глазах у пассажирок".

Кроме того, подозреваемый против воли пассажирок сначала прикоснулся руками к 24-летней девушке, а затем в области лица и плеч 20-летней девушки.

Свидетель предложил пассажиркам помощь и немедленно уведомил о происшествии проводника. На следующей станции странного попутчика задержала полиция.

Подозреваемый был доставлен в отделение федеральной полиции на железнодорожной станции "Харбург" в Гамбурге. Мужчина отказался от дачи показаний.

Проведенный тест на алкоголь показал на алкогольное опьянение — в организме латвийца констатировали 2,48 промилле. После проведения

опознания мужчину отпустили.

Возбуждено соответствующее уголовное дело по подозрению в

эксгибиционизме.

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