Сотрудники Федеральной таможенной службы Германии на прошлой неделе остановили под Мюнстером автомобиль, при проверке которого обнаружили 69 кг наркотика 2-метилметкатинон (2-MMC).

Наркотические вещества нашли во время проверки на автобане. Водитель, ехавший из Нидерландов, заявил, что не везет с собой запрещенных товаров. Однако таможенники попросили его открыть багажник, где обнаружили чемоданы с пластиковыми пакетами.

В пакетам работники таможни констатировали 69 килограммов наркотического вещества 2-ММС — рекреационного дизайнерского наркотика со стимулирующим эффектом.

В отношении подозреваемого начат уголовный процесс по подозрению в нарушении закона об обороте психоактивных веществ.

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