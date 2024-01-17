Наркотические вещества нашли во время проверки на автобане. Водитель, ехавший из Нидерландов, заявил, что не везет с собой запрещенных товаров. Однако таможенники попросили его открыть багажник, где обнаружили чемоданы с пластиковыми пакетами.
В пакетам работники таможни констатировали 69 килограммов наркотического вещества 2-ММС — рекреационного дизайнерского наркотика со стимулирующим эффектом.
В отношении подозреваемого начат уголовный процесс по подозрению в нарушении закона об обороте психоактивных веществ.
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