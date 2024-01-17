Прибыв по указанному адресу на улице Виестура, спасатели констатировали, что на площади 15 квадратных метров горят бытовые вещи, возникло и сильное задымление.
Во время осмотра помещений ТЦ сотрудники ГПСС нашли погибшего — им оказался сотрудник торгового центра 1969 г.р., работавший истопником.
Также зафиксированы и повреждения в конструкции здания. Возможной причиной пожара спасатели называют взрыв отопительного котла.
Известно, что ЧП произошло, когда магазин еще был закрыт.
В результате взрыва обрушились ненесущие стены в подвале и сдвинулись панели в полу первого этажа, поэтому эксплуатация здания приостановлена.
Владелец торгового центра от комментариев воздержался.
Сотрудники ГПСС продолжают работы на месте происшествия. По делу начат уголовный процесс. В настоящее время ТЦ закрыт для посетителей.