В среду утром на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступил сигнал из торгового центра Atpūta в Екабпилсе: в двухэтажном здании заметили задымление.

Прибыв по указанному адресу на улице Виестура, спасатели констатировали, что на площади 15 квадратных метров горят бытовые вещи, возникло и сильное задымление.

Во время осмотра помещений ТЦ сотрудники ГПСС нашли погибшего — им оказался сотрудник торгового центра 1969 г.р., работавший истопником.

Также зафиксированы и повреждения в конструкции здания. Возможной причиной пожара спасатели называют взрыв отопительного котла.

Известно, что ЧП произошло, когда магазин еще был закрыт.

В результате взрыва обрушились ненесущие стены в подвале и сдвинулись панели в полу первого этажа, поэтому эксплуатация здания приостановлена.

Владелец торгового центра от комментариев воздержался.

Сотрудники ГПСС продолжают работы на месте происшествия. По делу начат уголовный процесс. В настоящее время ТЦ закрыт для посетителей.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram