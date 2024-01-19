По информации Курземского регионального управления полиции, в минувший четверг, в 19.40, в Лиепае, на перекрестке улиц парка и Бривибас столкнулись бензовоз Scania и городской пассажирский автобус 9-го маршрута.

Как отмечает "Курземес вардс", из-за аварии движение на данном участке было затруднено около часа.

По предварительным данным, водитель бензовоза при повороте налево не пропустил ехавший ему навстречу автобус Solaris, у которого было преимущество.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса: его доставили в больницу для оказания помощи. По делу начат административный процесс.

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