По предварительным данным, причиной аварии, которая произошла около 23.30 возле деревни Вишнице (Бяльский повят Люблинского воеводства Польши), стали плохие погодные условия: ночью выпал снег, дороги были скользкими.
В полиции сообщили, 63-летний водитель автобуса, ехавшего по маршруту "Рига — Черновцы", в условиях непогоды не справился с управлением, в результате чего на одном из поворотов автобус занесло на обочину, где он задел барьер, опрокинулся и врезался в дерево.
В автобусе на момент аварии находились два водителя и 24 пассажира. Троих пострадавших, среди которых — 80-летняя женщина, доставили в больницы. Остальных пассажиров перевезли во временное местонахождение, предоставленное гминой Вижнице, где они могли дождаться другого автобуса.
Украинский портал Korrespondent. net сообщает, что водитель автобуса на момент ДТП был трезв. Ведется следствие.