В Люблинском воеводстве Польши ночью попал в аварию украинский автобус, в котором находились 26 человек. Об этом сообщил "Укринформ".

По предварительным данным, причиной аварии, которая произошла около 23.30 возле деревни Вишнице (Бяльский повят Люблинского воеводства Польши), стали плохие погодные условия: ночью выпал снег, дороги были скользкими.

В полиции сообщили, 63-летний водитель автобуса, ехавшего по маршруту "Рига — Черновцы", в условиях непогоды не справился с управлением, в результате чего на одном из поворотов автобус занесло на обочину, где он задел барьер, опрокинулся и врезался в дерево.

В автобусе на момент аварии находились два водителя и 24 пассажира. Троих пострадавших, среди которых — 80-летняя женщина, доставили в больницы. Остальных пассажиров перевезли во временное местонахождение, предоставленное гминой Вижнице, где они могли дождаться другого автобуса.

Украинский портал Korrespondent. net сообщает, что водитель автобуса на момент ДТП был трезв. Ведется следствие.

Фото: KMP Biała Podlaska

Фото: KMP Biała Podlaska





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