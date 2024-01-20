Курземский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы мужчину, признанного виновным в попытке ограбления и в сексуальном насилии против одинокой пенсионерки.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил ограбить одинокую пенсионерку. Когда пожилая женщина сказала, что у нее нет денег, налетчик избил ее, а затем применил в отношении беспомощной жертвы сексуальное насилие.

Помимо 8 лет заключения насильник проведет еще 4 года под пробационным надзором.

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