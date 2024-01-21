Эстония вернет Украине конфискованные на пограничном пункте в Лухамаа у гражданина Латвии золотые и серебряные украшения стоимостью порядка 73 тысячи евро, сообщает эстонский портал Delfi со ссылкой на rus.err.

В декабре 2018 году на погранпункте Лухамаа эстонские таможенники в ходе проверки остановили прибывший из России грузовик Scania, за рулем которого находился 53-летний гражданин Латвии Иван.

При осмотре в кабине были обнаружены 274 древних золотых и серебряных украшений, монеты, сосуд для питья, украшение для головы лошади и другие артефакты.

Водитель из Латвии утверждал, что после прохождения российского таможенного контроля в нейтральной зоне между двумя странами к нему подошли двое русскоговорящих мужчин и попросили его отвезти электронное оборудование, находившееся в коробке, в Ригу.

Ясность внесли украинские археологи, которые доказали, что находки происходят в основном с территорий восточной и южной Украины, включая Крым.

Эстонские следователи с помощью международных контактов определили рыночную стоимость лишь некоторых сокровищ - получилось 73 000 евро. Но эксперты считают, что общая стоимость находок в несколько раз выше.

21 марта прошлого года гражданин Латвии Иван признал себя виновным в контрабанде и был оштрафован эстонским судом на 500 евро.

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