В понедельник утром был потушен пожар повышенной опасности в жилом доме на ул. Валмиерас в Риге, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе ( ГПСС ).

В понедельник, в 07.27 на пульт дежурного ГПСС поступил вызов на ул. Валмиерас, где в двухэтажном деревянном заброшенном здании горел второй этаж на площади 40 кв. м, а также межэтажное перекрытие на второй этаж и чердак на площади 30 кв. м. На месте происшествия частично ограничено движение.