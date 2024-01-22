В понедельник утром был потушен пожар повышенной опасности в жилом доме на ул. Валмиерас в Риге, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В понедельник, в 07.27 на пульт дежурного ГПСС поступил вызов на ул. Валмиерас, где в двухэтажном деревянном заброшенном здании горел второй этаж на площади 40 кв. м, а также межэтажное перекрытие на второй этаж и чердак на площади 30 кв. м. На месте происшествия частично ограничено движение.
В 08.29 этот пожар повышенной опасности был локализован, а сейчас еще продолжаются работы по тушению.
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