Поздно вечером во вторник поступило ложное сообщение о заминированном мосту на границе Литвы и Калининградской области Российской Федерации.

Группа Подразделения антитеррористических операций Aras и российские должностные лица, осмотревшие мост и подходы к нему, не обнаружили взрывчатых веществ, сообщили в Департаменте полиции Литвы.

По его сообщению, в 23 часов 44 минуты в Главный комиссариат полиции Таурагского уезда поступила информация о заминировании моста через реку Неман на литовско-российской границе между городами Панемуне и Советском.

Фото: DELFI.lt

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram