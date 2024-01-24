Группа Подразделения антитеррористических операций Aras и российские должностные лица, осмотревшие мост и подходы к нему, не обнаружили взрывчатых веществ, сообщили в Департаменте полиции Литвы.
По его сообщению, в 23 часов 44 минуты в Главный комиссариат полиции Таурагского уезда поступила информация о заминировании моста через реку Неман на литовско-российской границе между городами Панемуне и Советском.
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