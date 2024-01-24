Государственная служба лесного хозяйства проверила соответствие требованиям охоты на благородного оленя, имевшей место в Салдусском крае 9 декабря прошлого года. Принято решение применить в отношении стрелка по оленям максимальное наказание, предусмотренное Законом об охоте, сообщили порталу Delfi в службе.

В декабре прошлого года в социальных сетях было распространено видео, на котором видно, как на дороге в оживленном потоке машин из движущейся машины стреляют по стаду оленей. Председатель правления Охотничьего союза заявил порталу Delfi, что охотник, ведя стрельбу как на сафари, нарушил все возможные правила.

Дело о незаконной охоте на благородного оленя рассматривалось Государственной полицией в рамках уголовного производства.

За выявленные нарушения правовых актов, регулирующих охоту, к административной ответственности привлечен руководитель охотничьего хозяйства за неисполнение возложенных на него обязанностей.

Участник охоты, застреливший благородного оленя из движущегося автомобиля, получил максимальное наказание, предусмотренное Законом об охоте за нарушение правил безопасности охоты - штраф в размере 250 евро. Также "сафари-стрелок" лишен права ведения охоты на один год.

Трое человек, которые были зарегистрированы водителями на моторизованной охоте и ​​находились в автомобиле в момент нарушения, оштрафованы на 150 евро каждый за нарушение безопасности охоты.

Решения, принятые по делам об административных правонарушениях, вступили в законную силу.

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