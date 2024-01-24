Государственная полиция завершила расследование, в ходе которого выяснилось, что организатор лагерей для матерей и дочерей не предоставила обещанные услуги в обещанном объеме или не предоставила их вообще, не вернув при этом клиентам деньги. В результате мошенничества пострадали 29 человек, сообщает rus.LSM.lv .

Ранее в Юрмальский участок Государственной полиции поступили заявления от 29 пострадавших, которые заплатили некой женщине за участие в лагерях, предназначенных для матерей и дочерей, но не получили обещанной услуги. Лагеря должны были пройти с августа по октябрь прошлого года, но в итоге состоялись лишь частично или не состоялись вообще.

Клиенты просили организатора лагеря вернуть деньги (от 50 до 100 евро), в большинстве случаев они не были выплачены.

В связи с инцидентом был начат уголовный процесс о мошенничестве в небольшом размере. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

После сбора достаточного количества доказательств организатор лагеря была признана подозреваемой по этому делу. Правоохранители задержали ее 2 ноября прошлого года. В качестве меры безопасности подозреваемая была помещена под стражу, говорится на сайте Госполиции. Женщина планировала вскоре покинуть страну.

Следствие установило, что подозреваемая взяла с клиентов оплату наличными и потратила эти средства на собственные нужды, а расходы, связанные с организацией лагерей, не покрыла.

18 января Госполиция направила уголовный процесс в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования в отношении указанного лица.

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