Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа 18-летнего Никиты.

Никита покинул своей дом в деревне Тискре 24 января, чтобы поехать в Латвию и встретится там с подругой.

К сожалению, до Латвии он не доехал и на контакт с близкими не выходил. Последнее, что о нем известно, это то, что он находился в Пярну.

Молодой человек был одет в черную куртку Calvin Klein, черные штаны и сапоги Nike.

Полиция просит всех, кто видел Никиту, сообщить об этом но номеру 112.

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