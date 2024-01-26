Никита покинул своей дом в деревне Тискре 24 января, чтобы поехать в Латвию и встретится там с подругой.
К сожалению, до Латвии он не доехал и на контакт с близкими не выходил. Последнее, что о нем известно, это то, что он находился в Пярну.
Молодой человек был одет в черную куртку Calvin Klein, черные штаны и сапоги Nike.
Полиция просит всех, кто видел Никиту, сообщить об этом но номеру 112.
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