Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Евгения Калабухова, который 15 января этого года был выписан из медицинского учреждения в Риге на улице Лермонтова, и с тех пор местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы пропавшего мужчины: рост около 172 см, черные короткие волосы, среднего телосложения.
Государственная полиция призывает всех посмотреть на фото, а тех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, сообщать об этом, позвонив по номерам телефонов 67085938 или 110.
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