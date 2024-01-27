Также суд постановил запретить обвиняемому на четыре года занимать должности в Госпогранохране.
Согласно обвинению, в феврале 2022 года обвиняемый исполнял свои прямые обязанности на пограничном пункте в Терехово и знал, что грузовое транспортное средство, за рулем которого было лицо, установленное в ходе досудебного уголовного процесса и в отношении которого заведено отдельное дело, будет пересекать границу. Пассажиром грузовика было другое лицо.
Используя в качестве посредника водителя транспортного средства, обвиняемое должностное лицо приняло предложение взятки в размере 2000 долларов от не установленного в ходе уголовного процесса лица, чтобы в ходе пограничного контроля не проводилась проверка того, имеет ли упомянутое лицо или водитель все необходимые документы, дающие право на въезд в Латвию.
Приговор может быть обжалован в Латгальском окружном суде.
Как заявил прокурор Прокуратуры по расследованию преступлений в службе государственных учреждений, суд при рассмотрении дела внес изменения в обвинение, сделав вывод, что предложение взятки и взятка были приняты до совершения какого-либо противоправного действия. В связи с этим прокурор попросил суд подготовить полный приговор, чтобы принять решение об обоснованности таких действий суда и необходимости обжалования приговора.
В то же время будет оценена обоснованность назначения судом более мягкого наказания обвиняемым, чем просил прокурор в ходе судебных прений.