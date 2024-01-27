Латгальский районный суд приговорил сотрудника пункта пограничного контроля "Терехово" Государственной пограничной охраны к пяти годам лишения свободы за получение взятки в размере 2000 американских долларов (1838 евро), сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Также суд постановил запретить обвиняемому на четыре года занимать должности в Госпогранохране.

Согласно обвинению, в феврале 2022 года обвиняемый исполнял свои прямые обязанности на пограничном пункте в Терехово и знал, что грузовое транспортное средство, за рулем которого было лицо, установленное в ходе досудебного уголовного процесса и в отношении которого заведено отдельное дело, будет пересекать границу. Пассажиром грузовика было другое лицо.

Используя в качестве посредника водителя транспортного средства, обвиняемое должностное лицо приняло предложение взятки в размере 2000 долларов от не установленного в ходе уголовного процесса лица, чтобы в ходе пограничного контроля не проводилась проверка того, имеет ли упомянутое лицо или водитель все необходимые документы, дающие право на въезд в Латвию.

Приговор может быть обжалован в Латгальском окружном суде.

Как заявил прокурор Прокуратуры по расследованию преступлений в службе государственных учреждений, суд при рассмотрении дела внес изменения в обвинение, сделав вывод, что предложение взятки и взятка были приняты до совершения какого-либо противоправного действия. В связи с этим прокурор попросил суд подготовить полный приговор, чтобы принять решение об обоснованности таких действий суда и необходимости обжалования приговора.

В то же время будет оценена обоснованность назначения судом более мягкого наказания обвиняемым, чем просил прокурор в ходе судебных прений.

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