К приезду спасателей из здания эвакуировались преподаватели, сотрудники и техперсонал.
Сотрудники ГПСС тщательно обследуют здание, чтобы разобраться, где находится источник задымления.
Как сообщают очевидцы, из дымохода или вентиляционной шахты на крыше дворца вырываются языки пламени.
В помещениях Елгавского дворца размещается Латвийский Сельскохозяйственный университет.
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