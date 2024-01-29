В понедельник, 29 января, в 10.09 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступил вызов на ул. Лиела в Елгаве, где на чердаке Елгавского дворца возникло задымление.

К приезду спасателей из здания эвакуировались преподаватели, сотрудники и техперсонал.

Сотрудники ГПСС тщательно обследуют здание, чтобы разобраться, где находится источник задымления.

Как сообщают очевидцы, из дымохода или вентиляционной шахты на крыше дворца вырываются языки пламени.

В помещениях Елгавского дворца размещается Латвийский Сельскохозяйственный университет.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram