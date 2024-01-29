Валдиса ЛИЕПИНЬША (род. 15.10.1940. — ум. 16.01.2024);
Айи МАЛМАНЕ (род. 02.11.1958. — ум.19.01.2024);
Александра ЕГОРУШКИНА (род. 04.01.1954. — ум. 11.01.2024).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 24 января.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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