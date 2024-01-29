В конце прошлой недели пограничники Департамента полиции и погранохраны Эстонии пресекли несколько случаев нарушения границы на эстонско-российской контрольной линии, совершенное жителями Латвии, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры.

27 января пограничники обнаружили на Псковском озере незаконное пересечение эстонско-российской границы двумя лицами. Пограничники задержали двух граждан Латвии, которых доставили в Вярска для проведения процессуальных действий и оштрафовали обоих на 80 евро за нарушение закона о государственной границе.

27 января российские пограничники сообщили, что их патруль задержал троих граждан Латвии, незаконно пересекших границу на Псковском озере. На следующий день состоялась встреча помощников пограничников, и Россия после процедурных шагов разрешила троим латвийским рыбакам вернуться в Эстонию.

28 января пограничники обнаружили человека, незаконно пересекшего линию контроля на озере Теплом. Пограничники задержали гражданина Латвии, которого доставили в Мехикоорма для проведения процессуальных действий. Нарушитель оштрафован на 40 евро.

28 января пограничники обнаружили нарушение пограничного режима на Псковском озере. Пограничники задержали гражданина Эстонии, его доставили в Вярска и оштрафовали на 40 евро за нарушение пограничного режима.

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