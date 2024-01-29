Тартуский уездный суд в понедельник приговорил мужчину, похитившего ценные книги из библиотеки Тартуского университета, к двум годам лишения свободы. Перед судом по обвинению в краже, совершенной в крупном размере и в составе группы, предстал гражданин Грузии Бека Цирекидзе, передает пресс-служба Тартуского уездного суда.

По данным портала err.ee, cуд приговорил иностранца к трем годам лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, то срок был уменьшен на треть. Это означает, что гражданин Грузии проведет в тюрьме два года. В качестве дополнительного наказания суд постановил выслать Беку Цирекидзе из Эстонии и наложить на него пятилетний запрет на въезд в страну.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Тартуского университета и обязал иностранца выплатить 158 000 евро в качестве компенсации материального ущерба. Он также должен оплатить судебные издержки в размере 2712 евро.

В законную силу решение суда первой инстанции не вступило.

"Этот приговор ясно дает понять: преступления не окупаются. Судя по поведению мужчин, укравших весной 2022 года восемь редких книг из библиотеки Тартуского университета, можно было подумать, что это профессиональные воры. При регистрации в библиотеке мужчины утверждали, что хотят провести исследование на основе оригинальных произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя почти 200-летней давности. Они соблюдали все правила внутреннего распорядка, не привлекая внимания сотрудников библиотеки. Лишь через несколько месяцев работники заметили, что редкие книги были заменены экземплярами, очень похожими на оригиналы", — прокомментировала прокурор Лаура Беллен.

"Обвиняемый был задержан после совершения аналогичного преступления в Риге. Затем он был взят под стражу и после отбытия наказания в Латвии переведен в Эстонию. Эта процедура является хорошим примером того, что с международной организованной преступностью можно бороться только в сотрудничестве с другими странами, поскольку аналогичные преступления совершались по всей Европе, а другие подозреваемые были арестованы в разных странах", — добавила прокурор.

Бека Цирекидзе был обвинен в том, что в апреле 2022 года вместе с неустановленным лицом они при помощи ложных данных зарегистрировались в качестве читателей библиотеки Тартуского университета и похитили из ее читального зала восемь ценных книг. В том числе выпущенные при жизни произведения Александра Пушкина и Николая Гоголя. О пропаже стало известно только в сентябре, поскольку похищенные книги воры заменили на копии.

В декабре 2022 года Цирекидзе был задержан в Латвии. Его подельника пока задержать не удалось. Напомним, в апреле 2022 года Госполиция сообщила, что из Латвийской Национальной библиотеки на ул. Мукусалас были украдены редкие, ценные книги: изданное в 1829 году издание поэмы "Полтава" Александра Пушкина, изданная в 1913 году книга Алексея Крученых "Возропщем", а также книга Алексея Крученых "Побѣда над Солнцем". В полиции отметили, что ценность похищенных книг составляет более 100 000 евро.

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