Как сообщает Degpunktā, общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. По свидетельствам очевидцев, стреляющие звуки раскаленного шифера были слышны жителям всех окрестных домов.
На месте происшествия работали шесть пожарных автоцистерн. Пожару была присуждена высшая категория опасности.
Опрошенные журналистами местные жители считают, что пожар вспыхнул по вине промышляющего пиромана.
Обстоятельства пожара и причины возгорания устанавливаются.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь