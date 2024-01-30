В минувшие выходные в Риге, на улице Маскавас 22 бушевал сильный пожар: горел автосервис, находившиеся на его территории автомобили, а также хозяйственная постройка.

Как сообщает Degpunktā, общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. По свидетельствам очевидцев, стреляющие звуки раскаленного шифера были слышны жителям всех окрестных домов.

На месте происшествия работали шесть пожарных автоцистерн. Пожару была присуждена высшая категория опасности.

Опрошенные журналистами местные жители считают, что пожар вспыхнул по вине промышляющего пиромана.

Обстоятельства пожара и причины возгорания устанавливаются.

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