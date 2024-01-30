Во вторник, в 11.53 на пульт Государственной пожарно-спасательной службы поступил сигнал с улицы Мейстару в Вецриге, где загорелся "Дом с котами".

Прибывшие на место происшествия спасители констатировали пожар и сильное задымление.

К спасательным работам подключены около 30 сотрудников ГПСС, восемь автоцистерн и две автолестницы.

По словам очевидцев, из здания были эвакуированы сотрудники работающих там предприятий.

Из-за пожара было затруднено движение по прилегающим улицам.

В 14.04 пожарные локализовали пожар, который охватил 262 квадратных метра площади на всех этажах здания, фасаде и во дворе.

На первом этаже здания выгорело 25 квадратных метра площади, на втором — 100, на третьем — 10, на четвертом — 3, на пятом — 4, на шестом — 3 квадратных метра, а на чердаке и фасаде — 2 и 90 квадратных метров соответственно. Огонь также распространился на площади 25 квадратных метров со стороны двора.

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