Прибывшие на место происшествия спасители констатировали пожар и сильное задымление.
К спасательным работам подключены около 30 сотрудников ГПСС, восемь автоцистерн и две автолестницы.
По словам очевидцев, из здания были эвакуированы сотрудники работающих там предприятий.
Из-за пожара было затруднено движение по прилегающим улицам.
В 14.04 пожарные локализовали пожар, который охватил 262 квадратных метра площади на всех этажах здания, фасаде и во дворе.
На первом этаже здания выгорело 25 квадратных метра площади, на втором — 100, на третьем — 10, на четвертом — 3, на пятом — 4, на шестом — 3 квадратных метра, а на чердаке и фасаде — 2 и 90 квадратных метров соответственно. Огонь также распространился на площади 25 квадратных метров со стороны двора.