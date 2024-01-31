Юрия ДАНИЛОВА (род. 06.03.1978. — ум. 16.01.2024);
Юрия РОМАНОВА (род. 10.07.1993. — ум. 13.01.2024);
Татьяны БУРБО (род. 02.07.1957. — ум. 10.01.2024);
Валерия ЧЕРЕМИСИНОВА (род. 04.04.1988. — 10.01.2024);
Дениса СЕМИЧЕВА (род. 08.01.1988. — ум. 01.01.2024).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 26 января.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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