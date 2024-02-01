Ни Государственная полиция, ни Служба государственной безопасности (СГБ) не ведут в данный момент активных дел, в которых проверялись бы высказывания публициста Арманда Пуче о русских, выяснил портал Delfi.

Фактически это означает, что правоохранительные органы не усмотрели в заявлениях Пуче каких-либо нарушений или потенциального разжигания вражды.

В декабре прошлого года оппозиционная партия "Стабильность!" обратилась с письмом к министру внутренних дел Рихарду Козловскису с просьбой выяснить, есть ли признаки языка ненависти по отношению к русским и евреям в статье Пуче "Сейчас 20% всех латвийских школьников не учатся в латышских школах. Латвия за это платит"("Šobrīd 20% no visiem Latvijas skolēniem nemācās latviešu skolās. Latvija par to maksā"), опубликованной на портале la.lv.

В качестве примера "Стабильность!" приводит следующий абзац (перевод Delfi): "Там, где есть свиньи, обычно приходится сталкиваться со свинством. А наши свиньи — это та часть общества, которая привыкла к свинству в этой стране. Как и полагается свиньям! Мы даже позволяем нашим свиньям быть настолько свинскими, что любое другое живое существо в свинарнике или в загоне в какой-то момент думает: так делают только свиньи… Забившись в свинарник по уши, свиньи называют свиньями всех вокруг — свиньи, полагая, что свинство как таковое вовсе не свинство. Свинья смотрит тебе в глаза и говорит: "Сам ты свинья".

Статья появилась вскоре после заявлений президента России Владимира Путина о "свинском" отношении Латвии к русскоязычным.

В Госполиции порталу Delfi сообщили, что заявление об этих высказываниях Пуче поступило и было передано другому учреждению. В СГБ порталу подтвердили, что ни одного уголовного дела против Арманда Пуче учреждение не ведет.

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