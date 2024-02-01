Госполиция предала в прокуратуру материалы дела об убийстве , совершенном в группе, в Риге, на улице Акменю. По этому делу проходят двое подозреваемых, в настоящее время находящихся под арестом.

Как сообщает пресс-центр Госполиции, 15 февраля прошлого года полиция получила сигнал от сотрудников Службы неотложной медицинской помощи о том, что на улице Акменю найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого 22 февраля 2023 года был задержан подозреваемый 1997 г.р., а 14 марта его подельник 2002 г.р. Следствием было установлено, что подозреваемые и их жертва ранее не были знакомы.

По статье "Убийство, совершенное в группе", Уголовным законом Латвии предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, или в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет с последующим пробационным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

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