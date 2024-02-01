Рижское Восточное управление Госполиции устанавливает личности мужчин, изображенных на фотографии.

По данным полиции, 2 сентября 2023 года, в 01.50 на бульваре Аспазияс 32 произошел конфликт между водителем такси и группой мужчин. В результате выяснения отношений компания повредила такси.

На одном из мужчин была светлая куртка с капюшоном, джинсы и черные кроссовки на светлой подошве. На втором мужчине была темная майка и светлая спортивная обувь. О третьем известно, что на голове у него была в тот момент темная кепка, темная майка, темные брюки и обувь.

Если вы узнали этих людей и знаете, где они могут находиться, просьба сообщать по телефонам +371 67086828 или 110. Также можно писать на электронную почту: ovg.kengarags@riga.vp.gov.lv

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