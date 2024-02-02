Рижское региональное управление полиции передало в прокуратуру материалы дела об убийстве пенсионерки.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 25 июня 2023 года в комнате одного из рижских социальных домов некая компания распивала алкоголь. Во время вечеринки возник спор между зашедшей в комнату пенсионеркой и двумя мужчинами. В ходе конфликта женщине нанесли многочисленные удары ногами. В результате побоев пострадавшая скончалась.

По подозрению в преступлении полиция задержала ранее неоднократно судимого за убийства мужчину 1958 г.р., а также его подельника 1965 г.р., судимого за ограбления при отягчающих обстоятельствах.

Дело передано в Рижскую Зиемельскую прокуратуру. По ч.10 ст. 117 Уголовного закона Латвии предусмотрено наказание в виже пожизненного заключения, лишение свободы на срое от 10 до 20 лет с последующим пробационным надзором на три года, с конфискацией имущества или без таковой.

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