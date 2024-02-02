На этой неделе в окрестностях Риги был задержан 23-летний мужчина, которого обвиняют в совершении сексуального насилия в отношении молодой женщины и который пытался похитить пострадавшую после отмены запрета на приближение, сообщает Латвийское телевидение.

В прошлом году мужчина был арестован по подозрению в сексуальном преступлении против двадцатилетней женщины. Суд поместил его под стражу, но впоследствии мера пресечения не была продлена, и он был освобожден.

Мужчина пять раз нарушил запрет на контакт с потерпевшей или приближение к ней, поэтому полиция вновь попросила арестовать мужчину. Однако этого не произошло, и в середине января суд отменил решение о временной защите.

На вопрос о том, почему был отменен запрет на приближение к потерпевшей, судья Земгальского районного суда Валдис Муйжниекс пояснил, что не было оснований для его дальнейшего применения. "Она сама участвовала в заседании и подтвердила, что ей больше ничего не угрожает", — заявил судья.

После того, как суд отменил запрет на приближение к пострадавшей, мужчина пришел к ней и, вооружившись ножом, пытался похитить женщину. Благодаря участию соседей женщину удалось спасти, а нападавший уехал из Риги на поезде. В Саласпилсе его задержали сотрудники полиции.

Задержанный напал на стражей порядка и разгромил изолятор, пытался перерезать себе вены, сообщила глава участка Госполиции Восточного Земгале Эвита Галвиня.

Молодой человек сидел в тюрьме за изнасилование в подростковом возрасте и провел в тюрьме шесть из 23 лет.

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