В субботу, 3 февраля, утром в Елгаве из-за сгоревшей на плите еды пострадали три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В 6.13 утра к пожарным поступил вызов на улицу Палидзибас в Елгаве, где на плите в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома сгорела оставленная без присмотра еда.

В результате происшествия пострадали три человека, которые эвакуировались из задымленной квартиры до приезда ВУГД.

В 6.45 пожарные завершили работы на месте происшествия.

Пожарным ежедневно поступают звонки, в которых жильцы сообщают о задымлении на лестничной клетке или задымлении в окне жилого дома.

Чаще всего при осмотре здания пожарные обнаруживают, что на плите на кухне сгорела еда, а дома никого нет или жильцы уснули.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что при приготовлении пищи не следует выходить из дома или уходить ненадолго отдыхать, так как при горении пищи выделяется сильный дым, что ставит под угрозу здоровье окружающих. Также выделяется тепло, которое может привести к возгоранию предметов вокруг плиты.

Всего за минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 39 вызовов, из них 16 — на пожаротушение, 12 — на спасательные работы, еще 11 вызовов оказались ложными.

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