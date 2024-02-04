В субботу, 3 февраля, Государственная полиция арестовала в торговом центре Риги гражданина Литвы 1984 года рождения, который "мочился и прославлял российские военные преступления". Об этом сообщает пресс-служба Госполиции.

В субботу около 14:00 охранники одного из рижских торговых центров заметили мужчину, который мочился в коридоре. Мужчина был задержан за нарушение порядка. На место была вызвана полиция.

Сотрудники Рижского отделения Госполиции выяснили, что мужчина является гражданином Литвы (1984 г.р.). Ранее он один раз попал в поле зрения полиции за административное правонарушение (устроил конфликт в самолете).

Отмечается, что гражданин Литвы во время задержания стал агрессивным, угрожал и выражал недовольство работой полиции. Мужчина также прославлял Россию и Владимира Путина, и выразил желание, чтобы российские войска вошли в Латвию и "навели порядок".

Учитывая заявления мужчины, он был задержан в рамках уголовного производства и доставлен в Рижское восточное управление госполиции.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 74.1 УК, за которое законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

Также в отношении мужчины возбуждено дело за "нарушение общественного порядка, общепринятых норм поведения и работы учреждений, либо создание угрозы безопасности", что влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 500 евро.

Задержанный мужчина в настоящее время находится в одиночной камере.

Госполиция напоминает, что "оправдание и героизация российских военных преступлений" – это тяжкое преступление, на что полиция в Латвии реагирует с самым серьёзным отношением.

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