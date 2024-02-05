Мужчина, обвиняемый в терроризировании своих соседей в течение длительного времени, признан недееспособным, поэтому решение о применении принудительной меры медицинского характера придется принимать суду, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила в Латгальский окружной суд уголовное дело по факту применения к лицу принудительной меры медицинского характера за хулиганство и длительное терроризирование соседей, обещание их убить, а также причинение телесных повреждений одному из соседей.

В ходе досудебного процесса установлено, что обвиняемый, проживавший в Даугавпилсе, длительное время выслеживал своих соседей. Обвиняемый регулярно угрожал и применял физическое и эмоциональное насилие в отношении соседей, поэтому у них были основания опасаться за свою безопасность и безопасность своих близких.

Подсудимый нанес умышленное телесное повреждение средней тяжести одному соседу — ударив его палкой по руке, в результате чего сломал соседу палец.

Также обвиняемый разместили оскорбительные надписи на лестничной клетке дома, комментировал присутствие соседей матом, бросал в них различные предметы и плевал в них.

Кроме того, обвиняемый умышленно разлил неизвестные едкие химические вещества на лестничной клетке, что заставило жильцов дома забеспокоиться о влиянии неизвестного вещества на здоровье.

Учитывая, что указанные уголовные правонарушения данное лицо совершило, находясь в состоянии недееспособности, прокурор принял решение о направлении уголовного дела в суд для назначения принудительной меры медицинского характера.

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