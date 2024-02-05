В начале этого года сотрудники Южнокурземского участка Видземского регионального управления полиции задержали мужчину, подозреваемого в сексуальных действиях по отношению к малолетней девочке.

Информацию о том, что некий мужчина может быть причастен в действиях сексуального характера по отношению к малолетнему лицу, полиция получила в конце прошлого года. Сразу же после этого полиция начала уголовный процесс.

В ходе расследования удалось выяснить, что мужчина совращал ребенка, воспользовавшись доверием девочки и своим авторитетом. Помимо повторных сексуальных действий с малолетним лицом, он также снимал это на видео, а также изготавливал материалы порнографического характера и отправлял в социальные сети.

В полиции сообщили, что подозреваемый 1985 г.р. был знаком со своей жертвой. Проти мужчины начат уголовный процесс по ч.4 ст. 160 Уголовного закона Латвии, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с последующим пробационным надзором на 5 лет.

Продолжая расследование, 9 января материалы дела были переданы Бюро уголовной полиции Видземского региона. Пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь.

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