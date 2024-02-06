В Валмиере в понедельник при тушении пожара пострадал спасатель, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В 12:27 поступил вызов на улицу Риетекля, где в одноэтажном нежилом здании загорелись пол, стена и чердачное перекрытие площадью 100 квадратных метров.
На месте происшествия пострадал пожарный, который после медицинского осмотра смог вернуться к работе.
За сутки в ГПСС поступило 34 вызова — 13 на пожары, 14 на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.
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