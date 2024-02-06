В январе инспекторы Видземского регионального управления Госполиции в Валмиерском крае конфисковали скорее всего, поддельные, одежду, обувь и сумки различных марок, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Зане Васкане.

Все изъятые вещи были похожи на товары разных популярных брендов, например, Nike, Adidas и Calvin Klein.

Как пояснила Васкане, летом прошлого года Госполиция получила информацию о человеке, который регулярно распространял, возможно, поддельную обувь и одежду. Торговля подделками осуществлялась через социальную платформу.

В ходе проверки выяснилось, что упомянутый человек длительное время продавал в соцсетях поддельные товары популярных брендов. В январе этого года полицейские изъяли в Валмиерском крае 209 элементов одежды, 13 сумок, 200 пар обуви, 147 пар носков и нижнее белье.

В связи со случившимся начат административный процесс по первой части 91-й статьи Закона о товарных знаках — о регулярной и длительной торговле поддельными товарами популярных брендов. За данное преступление физическим лицам выписывают штраф от 280 до 700 евро, а юридическим — от 1400 до 14 000 евро.

Назначена экспертиза, расследование административного процесса продолжается.

Если после проверки владельцы товарных знаков посчитают, что им причинен серьезный ущерб, возможно начало уголовного процесса.

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