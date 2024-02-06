Согласно поступившей Elu24 информации, в понедельник собака принесла во двор хозяйского дома в деревне в Ляэнемаа (Эстония) тело новорожденного без признаков жизни, полиция пока не комментирует происходящее.

По словам главы Хаапсалуского отделения полиции Андрея Таратухина, в понедельник полиции поступило сообщение, что в деревне Сууре-Ляхтру волости Ляэне-Нигула обнаружено тело новорожденного. "Тело обнаружила и принесла к дому звонившего его собака. Полиция сразу же отреагировала на вызов и, поскольку на основании полученной информации мать ребенка не была известна, в окрестностях сразу же приступили к ее поискам", — сказал Таратухин.

В понедельник вечером и в ночь на вторник полицейские обошли местность в окрестностях, а также здания и их территорию. "Вчера и сегодня в светлое время суток мы использовали дроны, чтобы проверить большую территорию. Мы также использовали в поисках служебных собак. Мы пообщались с людьми, которые могли находиться вчера в первой половине дня в районе, где нашли тело ребенка, чтобы собрать информацию, которая позволила бы найти нуждающуюся в помощи женщину. Мы также связались с больницами и семейными врачами", — сказал Таратухин.

"Сейчас наша главная задача — найти родившую ребенка женщину, которая, насколько нам известно, все еще не обратилась в больницу за медицинской помощью и поэтому может срочно нуждаться в помощи", — добавил он.

Полиция нашла в этом районе всевозможные следы, которые могли бы помочь в обнаружении женщины, и надеется, что заказанные экспертизы дадут нужную дополнительную информацию. "Но на то, чтобы поступили результаты, потребуется время. До тех пор мы собираем дополнительную информацию, проверяем ее и просматриваем записи установленных в этих местах камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать находившихся там людей, от которых полиция могла бы получить дополнительную информацию о женщине", — сказал Таратухин.

Полиции поступил ряд подсказок, которые проверили в Ляэнемаа и Харьюмаа, но выяснилось, что речь не шла о пропавшей женщине. "Мы благодарны всем за всю информацию и проверяем все поступающие подсказки. Ваши информация и внимание могут спасти женщине жизнь!" — подчеркнул Таратухин.

На данный момент полиции неизвестно, кто мать ребенка, поэтому невозможно предоставить и подробное описание внешности. "Мы по-прежнему просим помощи всех, кто может располагать информацией о том, кем является родившая ребенка женщина, или тех, кто заметил что-то подозрительное в этих местах в первой половине дня вчера. Сообщите нам об этом по номеру 5198 9886 или 112", — добавил Таратухин.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствием руководит Ляэнеская окружная прокуратура.

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