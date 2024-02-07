В ночь на 7 февраля на пульт Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступило сообщение о том, что в Риге, на улице Асотес возник пожар.
По данным ГПСС, огонь охватил три морских контейнера. Общая площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
Поскольку спасатели опасались распространения огня, им пришлось эвакуировать из находящегося по соседству дома одного человека.
Обстоятельства пожара выясняются.
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