В полиции отмечают, что на этот раз все было в соответствии с классической истиной "Преступник всегда возвращается на место преступления". Всего несколько часов спустя федеральная полиция увидела в реальном времени кадры видеонаблюдения, на которых мужчина вернулся к магазину, отодвинул стеклянную дверь и попытался украсть еще три банки пива.
В итоге, 34-летнего латвийца задержали с поличным в главном здании вокзала, а затем сопроводили в участок, где возбудили уголовное дело.
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