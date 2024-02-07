В ночь с субботы на воскресенье на главном вокзале Билефельда (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) произошло ЧП: неизвестный преступник сорвал с петель дверь привокзального магазина и украл оттуда несколько банок с алкоголем.

В полиции отмечают, что на этот раз все было в соответствии с классической истиной "Преступник всегда возвращается на место преступления". Всего несколько часов спустя федеральная полиция увидела в реальном времени кадры видеонаблюдения, на которых мужчина вернулся к магазину, отодвинул стеклянную дверь и попытался украсть еще три банки пива.

В итоге, 34-летнего латвийца задержали с поличным в главном здании вокзала, а затем сопроводили в участок, где возбудили уголовное дело.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram