В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности (БВБ) установило, что все вышеперечисленные лица, причастные к преступлению, организовали и длительный период поддерживали переправку табачных изделий без латвийских акцизных марок из Российской Федерации в Латвию.
Стоит отметить, что летом 2022 года БВБ в ходе процессуальных действий задержало нескольких фигурантов уголовного преступления. На месте происшествия был также обнаружен и изъят дрон. Всего в ходе уголовного производства изъято более 127 000 сигарет без марок ЛР.
Бюро внутренней безопасности обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении должностного лица Государтвенной пожарно-спасательной службы и его шести подельниках по статье за контрабанду в крупном размере организованной группой.