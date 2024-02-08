Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы и еще лиц, подозреваемых в контрабанде табачных изделий в крупных размерах и в организованной группе.

В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности (БВБ) установило, что все вышеперечисленные лица, причастные к преступлению, организовали и длительный период поддерживали переправку табачных изделий без латвийских акцизных марок из Российской Федерации в Латвию.

Стоит отметить, что летом 2022 года БВБ в ходе процессуальных действий задержало нескольких фигурантов уголовного преступления. На месте происшествия был также обнаружен и изъят дрон. Всего в ходе уголовного производства изъято более 127 000 сигарет без марок ЛР.

Бюро внутренней безопасности обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении должностного лица Государтвенной пожарно-спасательной службы и его шести подельниках по статье за контрабанду в крупном размере организованной группой.

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