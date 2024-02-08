В среду в Балтийском море в районе нефтеперерабатывающего предприятия Orlen Lietuva разлилось больше нефти, чем сообщалось, и она достигла территориальных вод Латвии, сообщают природоохранители, которые продолжают работы по ликвидации последствий инцидента.

"Если исходить из параметров пятна, то первоначальные данные свидетельствуют о том, что на поверхность воды вылилось 1,8 тонны нефти. Вероятно, количество нефти, попавшей в окружающую среду во время аварии, было значительно больше, так как часть нефти затонула или испарилась", — информировал в четверг Департамент охраны окружающей среды Литвы.

В среду компания Orlen Lietuva сообщила властям, что около 300 литров нефти вылилось в Балтийское море у буя нефтяного терминала Бутинге во время загрузки танкера.

Специалисты установили, что нефтяное пятно находится к юго-востоку от терминала Бутинге, его длина составляет около девяти километров, а ширина — два километра.

Воздушная разведка в четверг утром подтвердила, что нефтяное пятно достигло территориальных вод Латвии.

Ведомства, отвечающие за охрану окружающей среды, обмениваются информацией с латвийскими коллегами по поводу загрязнения.

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