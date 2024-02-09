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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 8 февраля провело уголовно-процессуалные действия, в том числе и обыски на трех объектах в Цесисе и Валмиере. Сотрудники Антикоррупционного ведомства проверяли таким образом факты о том, что прокурор Видземской окружной прокуратуры, возможно, разгласил закрытую информацию, не составляющую государственную тайну.

В рамках уголовного процесса, начатого 22 декабря 2023 года, KNAB проводит проверку имеющейся в его распоряжении информации о том, что прокурор Видземского судебного округа как минимум в двух не связанных между собой делах предоставил физическим лицам неразглашаемую информацию, которая не является гостайной.

Разглашенная информация связана с уголовным производством, находящимся под надзором Видземской прокуратуры. Трое лиц, участвующих в уголовном процессе, имеют право на защиту.

Прокуратура поблагодарила работников KNAB за оперативно и профессионально выполненную работу. Также в ходе дальнейшего расследования структурные подразделения прокуратуры заявили о своей готовности оказать следственным органам всю необходимую поддержку и содействие.

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