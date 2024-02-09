Украинская армия даже без военной поддержки США не окажется „внезапно разгромленной" в войне с Россией, но „деградация ее сил будет неумолимой". Об этом, как передает "Медуза", в своей статье пишет The New York Times, ссылаясь на мнения военных аналитиков.

Конгресс США на фоне внутриполитических разногласий с осени 2023 года не может согласовать выделение более 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США. 6 февраля представители Республиканской партии заблокировали в сенате (верхней палате конгресса США) законопроект, предусматривающий в том числе выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Предполагается, что пакет американской помощи не будет полностью потрачен на новое вооружение для Украины: часть средств пойдет на замену вооружений, еще часть — на техническое обслуживание, а также обучение военных и разминирование.

При этом европейские страны, которые тоже оказывают помощь Киеву, не имеют достаточных запасов оружия и боеприпасов, поэтому вряд ли смогут восполнить пробел с американской военной помощью.

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, Украина „могла бы эффективно продержаться какую-то часть нынешнего года" без увеличения американской военной помощи, но со временем „не будет никакой перспективы восстановить армию", и Украина начнет „медленно проигрывать".

Кофман считает, что дальнейшее отсутствие американской помощи „указывает на мрачную, негативную траекторию во второй половине этого года".

The New York Times приходит к выводу, что не считая первых месяцев полномасштабного российского вторжения, Украина никогда не сталкивалась с таким „опасным" моментом в войне. По словам чиновников и военных, сокращение западной помощи уже сказывается на поле боя, а Россия использует свое преимущество в артиллерии и личном составе, ослабляя оборону Украины.

Украинские командиры говорят, что в Авдеевке, за которую идут тяжелые бои уже несколько месяцев, в настоящее время соотношение использования артиллерии составляет пять к одному в пользу РФ. Солдаты рассказывают, что теперь не стреляют по одному или двум приближающимся российским военным, так как у них слишком мало боеприпасов, и они не хотят использовать их против небольших групп.

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