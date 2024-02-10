Айгара АБАКУКСА (род. 28.03.1963. — ум. 24.01.2024);
Сармите ФРОЛОВОЙ (род. 25.02.1968. — ум. 28.01.2024);
Иры СМИЛТЕНИЕЦЕ (род. 20.04.1954. — ум. 28.01.2024);
Олега ПИВАРЮНА (род. 23.04.1964. — ум. 21.01.2024).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 2 и 5 февраля.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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